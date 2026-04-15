"Больше всего горжусь": Вэнс цинично похвастался прекращением помощи Украине

США прекратили финнсирование Украины

Напомним, после того, как Дональд Трамп во второй раз стал президентом США, американцы постепенно прекратили напрямую предоставлять Украине военную помощь.

Вместо этого совместно с НАТО была создана программа PURL, цель которой - оперативное обеспечение Украины критически важным американским вооружением, не имеющим европейских аналогов.

Механизм предусматривает формирование приоритетного списка потребностей (в частности ПВО и артиллерийских боеприпасов), согласованного с партнерами Украины.

Финансирование закупок осуществляют страны Альянса путем взносов в общий фонд, после чего США обеспечивают прямые поставки техники и боеприпасов на фронт.

Ранее министр обороны США Пит Гегсет заявил, что нынешние проблемы с военными запасами страны, в частности связанные с передачей вооружения Украине, являются следствием решений предыдущей администрации.

По его словам, в Вашингтоне уже пересматривают подходы к использованию оборонных ресурсов и подчеркивают необходимость как можно быстрее пополнить запасы на фоне одновременной поддержки Украины и военной кампании против Ирана.