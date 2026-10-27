Найбільше оновлення в історії: Apple представила новий iPad mini з OLED-екраном

OLED та оновлений дизайн

Новинка стала ще портативнішою: товщина корпусу становить лише 5,4 мм, а покупцям доступні два нові кольори. Завдяки зменшенню рамок на 24 відсотки екран збільшився до 8,5 дюйма, зберігаючи при цьому загальні габарити пристрою.

Використання технології Super Retina XDR забезпечує глибокий чорний колір і пікову яскравість до 1200 ніт, що вдвічі перевищує попереднє покоління.

Серед ключових особливостей екрана:

Підтримка широкого колірного охоплення P3 для максимально точної передачі кольорів.

Зниження мінімальної яскравості до 1 ніта для комфортного читання вночі.

Наявність опціонального нанотекстурного скла для зменшення відблисків на яскравому сонячному світлі.

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Чип A20 Pro та ШІ

Апаратну основу гаджета становить передовий 2-нанометровий процесор A20 Pro. Семиядерний графічний чип із нейронними прискорювачами в кожному ядрі забезпечує у 4,5 раза швидшу роботу штучного інтелекту та майже втричі вищу продуктивність у тривимірній графіці.

Планшет працює під управлінням операційної системи iPadOS 27, яка інтегрує нове покоління платформи Apple Intelligence та Siri AI.

Система здатна аналізувати контекст повідомлень, документів і фотографій користувача на пристрої, забезпечуючи максимальну конфіденційність за допомогою технології Private Cloud Compute.

Аудіосистема, камери та комунікації

Для покращення мультимедійних можливостей iPad mini отримав інноваційний акустичний дисплей зі спеціальними низькочастотними динаміками та прихованими твитерами.

Фронтальна камера на 12 Мп тепер розташована на довжній рамці, що робить відеодзвінки через FaceTime набагато зручнішими.

Встановлено новітній чип бездротового зв'язку N1 із підтримкою Wi-Fi 7 і Bluetooth 6.

Стільникові моделі отримали модем C2 із підтримкою eSIM та підвищеною енергоефективністю.

Автономність та продуктивність доповнені підтримкою аксесуарів Apple Pencil Pro та оновленого чохла Smart Folio.

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Ціна та старт продажів

Попереднє замовлення на новинку розпочнеться у середу, 28 жовтня, у 36 країнах світу. Перші поставки та поява гаджета в роздрібних магазинах заплановані на п'ятницю, 6 листопада.

Базова вартість моделі з підтримкою Wi-Fi становить від 699 доларів, тоді як версія з модулем стільникового зв'язку оцінена від 849 доларів. Пристрій пропонується у конфігураціях із накопичувачем на 128 ГБ, 256 ГБ та 512 ГБ.