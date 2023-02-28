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Найбільше у ЄС. Бельгія заморозила десятки мільярдів євро російських активів

Фото: Бельгія заморозила десятки мільярдів євро російських активів (pexels)
Автор: Олег Васьків

Мінфін Бельгії заморозив 58 мільярдрів євро російських активів. Цей показник став найбільшим серед країн-членів ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані, розміщені на вебсторінці бельгійського міністра фінансів Вінсента ван Петегема.

Водночас було заблоковано фінансові операції РФ на суму 191 мільярд євро, які стосуються 1 789 компаній та громадян держави-терориста, внесених до санкційного списку ЄС.

Зазначається, що митниця посилено контролює імпорт та експорт стосовно Росії та Білорусі. Наразі заблоковано 529 контейнерів до отримання додаткової інформації щодо призначення товарів.

Окрім цього, до прокуратури подано 19 офіційних звітів про порушення імпорту й експорту, ще 15 готуються для подання.

До слова, Ван Петегем вказав, що активно виступає за тісну координацію в рамках Європейського Союзу стосовно застосування санкцій.

"Тому Міністерство фінансів перебуває в постійному контакті з Єврокомісією та іншими країнами-членами, які часто ставлять у приклад підхід нашої країни та Мініфіну", - додав політик.

Нагадаємо, ЄС зобов'язав підсанкційних росіян повідомити про свої активи для їх блокування.

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Бельгия