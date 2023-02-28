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Больше всего в ЕС. Бельгия заморозила десятки миллиардов евро российских активов

Фото: Бельгия заморозила десятки миллиардов евро российских активов (pexels)
Автор: Олег Васкив

Минфин Бельгии заморозил 58 млрд евро российских активов. Этот показатель стал самым большим среди стран-членов ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные, размещенные на веб-странице бельгийского министра финансов Винсента ван Петегема.

В то же время были заблокированы финансовые операции РФ на сумму 191 миллиард евро, которые касаются 1 789 компаний и граждан государства-террориста, внесенных в санкционный список ЕС.

Отмечается, что таможня усиленно контролирует импорт и экспорт в отношении России и Белоруссии. Заблокировано 529 контейнеров до получения дополнительной информации по назначению товаров.

Кроме того, в прокуратуру представлено 19 официальных отчетов о нарушении импорта и экспорта, еще 15 готовятся для представления.

К слову, Ван Петегем указал, что активно выступает за тесную координацию в рамках Европейского Союза по применению санкций.

"Поэтому Министерство финансов находится в постоянном контакте с Еврокомиссией и другими странами-членами, часто ставящими в пример подход нашей страны и Минифина", - добавил политик.

Напомним, ЕС обязал подсанкционных россиян сообщить о своих активах для их блокировки.

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Бельгия