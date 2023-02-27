ЄС зобов'язав підсанкційних росіян повідомити про свої активи для їх блокування

Європейська рада зобов'язала підсанкційних громадян Росії повідомили про свої активи в ЄС, а також співпрацювати для їх блокування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний журнал ЄС.

Зазначається, що Єврорада зобов'язала всіх осіб та організації, включені до антиросійських санкційних списків, повідомити національні та європейські регулятори про свої активи в країнах ЄС.

Крім того, росіян зобов'язали співпрацювати з місцевою владою для блокування їх активів.

У постанові Євроради наголошується, що фізичні та юридичні особи зі санкційних списків повинні звернутися в органи ЄС не пізніше ніж за шість тижнів після введення санкцій.

Невиконання цих вимог в ЄС будуть розглядати як обхід санкцій.