Найбільше боїв - на Покровському напрямку: Генштаб відзвітував про ситуацію на фронті

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулося 13 боєзіткнень, три з яких тривають до цього часу. Крім того, ворог завдав трьох авіаційних ударів, скинувши чотири керовані авіабомби, а також здійснив 69 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема п’ять - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку триває ворожа атака поблизу населеного пункту Вовчанськ.

На Лиманському напрямку сьогодні агресор шість разів атакував у районах населених пунктів Греківка, Новомихайлівка, Дробишеве, Шандриголове, Торське. Наразі продовжуються п’ять боєзіткнень.

На Сіверському напрямку наші захисники відбивають спробу противника просунутись уперед у бік населеного пункту Ямпіль.

На Торецькому напрямку противник атакував позиції наших військ у районах Іванопілля, Щербинівки, Плещіївки, Русиного Яру та Полтавки. Сили оборони успішно відбили всі десять ворожих атак.

На Покровському напрямку сьогодні ворог 19 разів атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Лисівка, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новопавлівка, Дачне. Дотепер бої тривають у двох локаціях.

На Новопавлівському напрямку наші оборонці відбили п’ять атак ворога у районах населених пунктів Грушівське, Олексіївка, Запорізьке, Березове, Новомиколаївка та у бік Новопавлівки й Новогригорівки. Чотири боєзіткнення тривають до цього часу.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано одне бойове зіткнення в районі населеного пункту Полтавка. Авіаудару зазнали населені пункти Новопавлівка та Залізничне.

На Оріхівському, Краматорському і Куп’янському напрямках з початку доби ворог не проводив наступальних дій.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили три ворожі штурми. Авіація ворога вдарила в районі населеного пункту Одрадокам’янка.