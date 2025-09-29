Втрати противника на 29 вересня: Генштаб надав свіжу статистику

На 29 вересня 2025 року Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати противника: цифри продовжують зростати, відображаючи інтенсивність бойових дій на всіх напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Генерального штабу України в мережі Telegram.

З 24 лютого 2022 року по 29 вересня 2025 року орієнтовні втрати російської армії становлять близько 1 109 590 особового складу, що на 1 080 більше порівняно з попередньою звітною датою.

Також продовжують збільшуватися втрати техніки:

Танки: 11 218 (+7)

Бойові бронемашини: 23 290

Артилерійські системи: 33 284 (+53)

Реактивні системи залпового вогню (РСЗВ): 1 504 (+1)

Засоби ППО: 1 224 (+1)

Літаки: 427

Вертольоти: 345

БПЛА оперативно-тактичного рівня: 65 002 (+617)

Крилаті ракети: 3 790 (+43)

Кораблі та катери: 28

Підводні човни: 1

Автомобільна техніка та цистерни з ПММ: 63 151 (+111)

Спеціальна техніка: 3 979 (+2)

Ці дані підкреслюють високе навантаження на противника та ефективність дій українських підрозділів. У Генштабі наголошують, що втрати фіксуються щодня і відображають усі напрямки бойових дій.