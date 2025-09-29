ua en ru
Втрати противника на 29 вересня: Генштаб надав свіжу статистику

Україна, Понеділок 29 вересня 2025 08:10
Втрати противника на 29 вересня: Генштаб надав свіжу статистику Ілюстративне фото: статистика Генштабу за 29 вересня 2025 року
Автор: Никончук Анастасія

На 29 вересня 2025 року Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати противника: цифри продовжують зростати, відображаючи інтенсивність бойових дій на всіх напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Генерального штабу України в мережі Telegram.

З 24 лютого 2022 року по 29 вересня 2025 року орієнтовні втрати російської армії становлять близько 1 109 590 особового складу, що на 1 080 більше порівняно з попередньою звітною датою.

Також продовжують збільшуватися втрати техніки:

  • Танки: 11 218 (+7)

  • Бойові бронемашини: 23 290

  • Артилерійські системи: 33 284 (+53)

  • Реактивні системи залпового вогню (РСЗВ): 1 504 (+1)

  • Засоби ППО: 1 224 (+1)

  • Літаки: 427

  • Вертольоти: 345

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня: 65 002 (+617)

  • Крилаті ракети: 3 790 (+43)

  • Кораблі та катери: 28

  • Підводні човни: 1

  • Автомобільна техніка та цистерни з ПММ: 63 151 (+111)

  • Спеціальна техніка: 3 979 (+2)

Ці дані підкреслюють високе навантаження на противника та ефективність дій українських підрозділів. У Генштабі наголошують, що втрати фіксуються щодня і відображають усі напрямки бойових дій.

Нагадуємо, що станом на 22:00 28 вересня на лінії фронту відбулося 109 бойових зіткнень, при цьому найбільша активність ворога зафіксована на Покровському напрямку. Противник завдав одного ракетного удару та 58 авіаційних ударів, використав 50 ракет і скинув 108 керованих авіабомб. Крім того, окупанти залучили 2706 дронів-камікадзе та здійснили 3391 обстріл позицій українських військ і населених пунктів.

Зазначимо, що цивільні особи не можуть потрапити до Куп'янська (Харківська область) через заходи безпеки, а в місті триває проведення антидиверсійних операцій із виявлення ворога.

