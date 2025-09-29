RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Больше всего боев - на Покровском направлении: Генштаб отчитался о ситуации на фронте

Фото: Генштаб рассказал о ситуации на фронте (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

На фронте с начала суток 29 сентября произошло 75 боевых столкновений. Российские оккупанты атакуют почти на всех направлениях, больше всего - на Покровском.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло 13 боестолкновений, три из которых продолжаются до сих пор. Кроме того, враг нанес три авиационных удара, сбросив четыре управляемые авиабомбы, а также совершил 69 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе пять - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении продолжается вражеская атака вблизи населенного пункта Волчанск.

На Лиманском направлении сегодня агрессор шесть раз атаковал в районах населенных пунктов Грековка, Новомихайловка, Дробышево, Шандриголово, Торское. Сейчас продолжаются пять боестолкновений.

На Северском направлении наши защитники отражают попытку противника продвинуться вперед в сторону населенного пункта Ямполь.

На Торецком направлении противник атаковал позиции наших войск в районах Иванополье, Щербиновки, Плещеевки, Русиного Яра и Полтавки. Силы обороны успешно отбили все десять вражеских атак.

На Покровском направлении сегодня враг 19 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Родинское, Красный Лиман, Новоэкономичное, Лисовка, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новопавловка, Дачное. До сих пор бои продолжаются в двух локациях.

На Новопавловском направлении наши защитники отбили пять атак врага в районах населенных пунктов Грушевское, Алексеевка, Запорожское, Березовое, Новониколаевка и в сторону Новопавловки и Новогригорьевки. Четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Гуляйпольском направлении зафиксировано одно боестолкновение в районе населенного пункта Полтавка. Авиаудару подверглись населенные пункты Новопавловка и Железнодорожное.

На Ореховском, Краматорском и Купянском направлениях с начала суток враг не проводил наступательных действий.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили три вражеских штурма. Авиация врага ударила в районе населенного пункта Одрадокаменка.

 

Потери России в войне

По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны Россия потеряла ориентировочно 1 109 590 военных.

В частности, за минувшие сутки потери российской армии составили 1080 солдат. Также вчера украинские бойцы уничтожили 7 танков, 53 артиллерийские системы, 1 РСЗО, 617 дронов и другую технику врага.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныГенштаб ВСУВойна в Украине