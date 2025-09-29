Больше всего боев - на Покровском направлении: Генштаб отчитался о ситуации на фронте

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло 13 боестолкновений, три из которых продолжаются до сих пор. Кроме того, враг нанес три авиационных удара, сбросив четыре управляемые авиабомбы, а также совершил 69 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе пять - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении продолжается вражеская атака вблизи населенного пункта Волчанск.

На Лиманском направлении сегодня агрессор шесть раз атаковал в районах населенных пунктов Грековка, Новомихайловка, Дробышево, Шандриголово, Торское. Сейчас продолжаются пять боестолкновений.

На Северском направлении наши защитники отражают попытку противника продвинуться вперед в сторону населенного пункта Ямполь.

На Торецком направлении противник атаковал позиции наших войск в районах Иванополье, Щербиновки, Плещеевки, Русиного Яра и Полтавки. Силы обороны успешно отбили все десять вражеских атак.

На Покровском направлении сегодня враг 19 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Родинское, Красный Лиман, Новоэкономичное, Лисовка, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новопавловка, Дачное. До сих пор бои продолжаются в двух локациях.

На Новопавловском направлении наши защитники отбили пять атак врага в районах населенных пунктов Грушевское, Алексеевка, Запорожское, Березовое, Новониколаевка и в сторону Новопавловки и Новогригорьевки. Четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Гуляйпольском направлении зафиксировано одно боестолкновение в районе населенного пункта Полтавка. Авиаудару подверглись населенные пункты Новопавловка и Железнодорожное.

На Ореховском, Краматорском и Купянском направлениях с начала суток враг не проводил наступательных действий.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили три вражеских штурма. Авиация врага ударила в районе населенного пункта Одрадокаменка.