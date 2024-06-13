Найбільше атак сьогодні на Курахівському напрямку, ворог намагається прорватись, - Генштаб

"Від початку цієї доби вже відбулося 37 бойових зіткнень. Загарбники здійснили 12 авіаційних ударів із застосуванням 17 КАБів, понад 580 разів обстріляли позиції наших військ та населені пункти", - пише Генштаб.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку росіяни двічі намагались атакувати в районах Глибокого та Тихого.

На Куп'янському напрямку ворог один раз намагався штурмувати поблизу Стельмахівки. Наразі бої тривають неподалік Синьківки та Петропавлівки.

На Лиманському напрямку військові відбили атаку росіян в районі Греківки.

На Сіверському напрямку росіяни намагались штурмувати оборонні рубежі неподалік Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку відбулось вже п’ять бойових зіткнень. Три атаки спішно відбито в районі Андріївки. Два боєзіткнення тривають поблизу Іванівського. Ситуація напружена.

На Покровському напрямку росіяни здійснили вже вісім спроб атакувати позиції наших захисників. Шість атак поблизу Новоселівки Першої та Новоолександрівки відбито. Бої тривають поблизу Калинового.

На Курахівському напрямку найбільше боєзіткнень. Росіяни наростили зусилля й намагається прорвати нашу оборону в районах Красногорівки, Георгіївки та Парасковіївки. П'ять атак було відбито, ще сім тривають.

На Оріхівському напрямку ворог намагався двічі витіснити українських воїнів із займаних позицій поблизу Малої Токмачки. Триває бій.

Втрати Росії у війні

Протягом минулої доби, 12 червня, згідно з даними Генерального штабу ЗСУ, українські бійці знищили 980 російських терористів. Від початку війни ворог втратив близько 522 810 солдатів.