Больше всего атак сегодня на Кураховском направлении, враг пытается прорваться, - Генштаб

"С начала этих суток уже произошло 37 боевых столкновений. Захватчики совершили 12 авиационных ударов с применением 17 КАБов, более 580 раз обстреляли позиции наших войск и населенные пункты", - пишет Генштаб.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении россияне дважды пытались атаковать в районах Глубокого и Тихого.

На Купянском направлении враг один раз пытался штурмовать вблизи Стельмаховки. Сейчас бои продолжаются неподалеку Синьковки и Петропавловки.

На Лиманском направлении военные отбили атаку россиян в районе Грековки.

На Северском направлении россияне пытались штурмовать оборонительные рубежи неподалеку Верхнекаменского.

На Краматорском направлении состоялось уже пять боевых столкновений. Три атаки спешно отбиты в районе Андреевки. Два боестолкновения продолжаются вблизи Ивановского. Ситуация напряженная.

На Покровском направлении россияне осуществили уже восемь попыток атаковать позиции наших защитников. Шесть атак вблизи Новоселовки Первой и Новоалександровки отбиты. Бои продолжаются вблизи Калинового.

На Кураховском направлении больше всего боестолкновений. Россияне нарастили усилия и пытается прорвать нашу оборону в районах Красногоровки, Георгиевки и Парасковиевки. Пять атак были отбиты, еще семь продолжаются.

На Ореховском направлении враг пытался дважды вытеснить украинских воинов с занимаемых позиций вблизи Малой Токмачки. Продолжается бой.

Потери России в войне

За прошедшие сутки, 12 июня, согласно данным Генерального штаба ВСУ, украинские бойцы уничтожили 980 российских террористов. С начала войны враг потерял около 522 810 солдат.