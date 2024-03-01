Найбільша у світі мережа магазинів Zara повертається до України: названо дату

Іспанський рітейлер, найбільший у світі модний холдинг за обсягами продажів, є найважливішим світовим рітейлером, який повернувся до України. Але він також є одним із останніх.

Inditex планує знову відкрити 50 із понад 80 своїх магазинів, повідомила компанія Financial Times. Його рішення послідувало за місяцями, протягом яких українські ЗМІ та представники роздрібної торгівлі засипали його питаннями про те, коли він знову відкриється.

Рітейлери, ресторани та бари почали поступово відкриватися навесні 2022 року. H&M, яка мала до війни вісім магазинів в Україні, відновила свою роботу в листопаді 2023 року.

Ситуація у містах України

Як зазначає Financial Times., хоча життя у Києві може здатися відвідувачам нормальним: покупці стоять у чергах за одягом, а бари часто переповнені, багато українців стикаються з фінансовими проблемами та проблемами психічного здоров'я, пов'язаними з війною.

Ракетні атаки розрізняються за частотою: деякі відбуваються кілька днів поспіль, а інші - після місячного затишшя, але сирени повітряної тривоги звучать регулярно, і можливість ураження когось чи чогось є повсякденною реальністю.

Згідно з дослідженням, опублікованим торік Асоціацією роздрібної торгівлі України, виторг торгових мереж впав з 37 млрд доларів до війни у 2021 році до 30 млрд доларів 2022 року навіть за інфляції в 26,6%.

"Окупація великих територій, грабежі, обстріли мирних міст, постійні повітряні тривоги та відключення електроенергії сильно вдарили по рітейлерах. Проте навіть у найскладніших умовах рітейлерам вдалося адаптуватися", - зазначили у торговій асоціації.

Мережа Zara

Inditex закрила свої 84 магазини в Україні, у тому числі бренди Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti та Bershka, 24 лютого 2022 року, у день повномасштабного вторгнення Росії. З того часу компанія припинила постачати товари в країну, але продовжувала платити податки та зарплату своїм 1000 українським співробітникам, хоча більшість із них перебувала вдома без роботи. Inditex зберегла договори оренди з орендодавцями під час закриття магазинів, але не розкрила, на яких умовах.

Іспанська група, що володіє приблизно 5700 магазинами більш ніж у 90 країнах світу, відкриватиметься поступово, починаючи з 20 магазинів, у тому числі трьох аутлетів Zara, у торгових центрах Києва.

Загальна кількість компаній по країні врешті-решт зросте до 50, але Inditex не може сказати, скільки часу займе цей процес.

У компанії підкреслили, що Inditex приділятиме пріоритетну увагу безпеці співробітників та клієнтів та адаптує свої плани до ринкових обставин. Деякі українські співробітники вже відправлені до Польщі для навчання та підготовки до повернення на роботу.

Ще 34 магазини, які залишаться закритими, перебувають у частинах півдня та сходу України, безпосередньо порушених війною, де український уряд заборонив комерційну діяльність.

Inditex залишив Росію, яка колись була другим за величиною ринком за кількістю магазинів після Іспанії, продавши приблизно половину своїх 500 з лишком магазинів групі Daher з Об'єднаних Арабських Еміратів і закривши інші. Однак він зберіг можливість повернутися до Росії, якщо ситуація зміниться.