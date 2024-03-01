Крупнейшая в мире сеть магазинов Zara возвращается в Украину: названа дата

Испанский ритейлер, крупнейший в мире модный холдинг по объемам продаж, является самым важным мировым ритейлером, вернувшимся в Украину. Но он также является одним из последних.

Inditex планирует вновь открыть 50 из более чем 80 своих магазинов, сообщила компания Financial Times. Его решение последовало за месяцами, в течение которых украинские СМИ и представители розничной торговли засыпали его вопросами о том, когда он вновь откроется.

Ритейлеры, рестораны и бары начали постепенно открываться весной 2022 года. H&M, у которой до войны было восемь магазинов в Украине, возобновила свою работу в ноябре 2023 года.

Ситуация в городах Украины

Как отмечает Financial Times., хотя жизнь в Киеве может показаться посетителям нормальной: покупатели стоят в очередях за одеждой, а бары часто переполнены, многие украинцы сталкиваются с финансовыми проблемами и проблемами психического здоровья, связанными с войной.

Ракетные атаки различаются по частоте: некоторые происходят несколько дней подряд, а другие - после месячного затишья, но сирены воздушной тревоги звучат регулярно, и возможность поражения кого-то или чего-то является повседневной реальностью.

Согласно исследованию, опубликованному в прошлом году Ассоциацией розничной торговли Украины, выручка торговых сетей упала с 37 млрд долларов до войны в 2021 году до 30 млрд долларов 2022 году даже при инфляции в 26,6%.

"Оккупация больших территорий, грабежи, обстрелы мирных городов, постоянные воздушные тревоги и отключения электроэнергии сильно ударили по ритейлерам. Тем не менее, даже в самых сложных условиях ритейлерам удалось адаптироваться", - отметили в торговой ассоциации.

Сеть Zara

Inditex закрыла свои 84 магазина в Украине, в том числе бренды Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti и Bershka, 24 февраля 2022 года, в день полномасштабного вторжения России. С тех пор компания прекратила поставлять товары в страну, но продолжала платить налоги и зарплату своим 1000 украинским сотрудникам, хотя большинство из них находились дома без работы. Inditex сохранила договоры аренды с арендодателями во время закрытия магазинов, но не раскрыла, на каких условиях.

Испанская группа, владеющая примерно 5700 магазинами в более чем 90 странах мира, будет открываться постепенно, начиная с 20 магазинов, в том числе трех аутлетов Zara, в торговых центрах Киева.

Общее число компаний по стране в конечном итоге вырастет до 50, но Inditex не может сказать, сколько времени займет этот процесс.

В компании подчеркнули, что Inditex будет уделять приоритетное внимание безопасности сотрудников и клиентов и адаптирует свои планы к рыночным обстоятельствам. Некоторые украинские сотрудники уже отправлены в Польшу для обучения и подготовки к возвращению на работу.

Еще 34 магазина, которые останутся закрытыми, находятся в частях юга и востока Украины, непосредственно затронутых войной, где украинское правительство запретило коммерческую деятельность.

Inditex покинул Россию, которая когда-то была вторым по величине рынком по количеству магазинов после Испании, продав примерно половину своих 500 с лишним магазинов группе Daher из Объединенных Арабских Эмиратов и закрыв остальные. Однако он сохранил возможность вернуться в Россию, если "ситуация изменится".