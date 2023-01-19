Найбільша у світі нафтосервісна компанія SLB розширила бізнес у РФ після початку війни

Найбільша у світі компанія з обслуговування нафтових родовищ SLB розширила свій бізнес у Росії після її вторгнення в Україну, перебравши контракти на надання послуг та обладнання у конкурентів, які пішли з російського ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Як повідомляє Reuters, незважаючи на те, що тривале перебування SLB в Росії викликало різку критику, інтерв'ю з двома людьми, близькими до компанії, та галузевими джерелами, а також документи компанії, з якими ознайомилося агентство, свідчать про те, що рішення SLB допомогти Росії збільшити видобуток нафти і газу своїми послугами і буровим обладнанням окупилося.

Зазначено, що підрозділ SLB з підвищення продуктивності пластів у Росії та Центральній Азії у третьому кварталі 2022 року збільшив виручку на 25% порівняно з попереднім кварталом. Це випередило зростання на 12% та 11% для регіонів Азії та Близького Сходу і Північної Африки відповідно, згідно з документами, з якими ознайомилось Reuters.

Компанія також очікує, що її російський підрозділ з розробки родовищ досягне рекордних результатів у четвертому кварталі.

SLB, яка змінила назву на Schlumberger у жовтні минулого року, не відповіла на декілька запитів на інтерв’ю чи письмові запитання для цієї статті. У березні компанія заявила, що, незважаючи на продовження діяльності в Росії, вона припинила нові інвестиції туди.

На думку експертів з питань санкцій, опитаних Reuters, SLB, швидше за все, не потрапила під американські та європейські санкції, що забороняють фінансові операції з Росією, частково тому, що заходи, вжиті проти російського енергетичного сектору, не спрямовані на повне скорочення видобутку нафти.

"Російський енергетичний сектор не підпадає під всеосяжні санкції, і, будучи обережними, компанії можуть дотримуватися заборон або обмежень, які можуть застосовуватися до певних транзакцій", - сказав Пітер Куцик, керуючий директор Mercury Public Affairs і колишній чиновник Управління з контролю за іноземними активами США, підрозділу Міністерства фінансів, який адмініструє санкції.

Речник посольства України у Вашингтоні у відповідь на запитання про діяльність SLB у країні-агресорі заявив, що торгівля з РФ - це фінансування агресії, вбивства цивільних осіб і руйнування мирних міст.