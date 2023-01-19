Крупнейшая в мире нефтесервисная компания SLB расширила бизнес в РФ после начала войны

Крупнейшая в мире компания по обслуживанию нефтяных месторождений SLB расширила свой бизнес в России после ее вторжения в Украину, перебрав контракты на оказание услуг и оборудования у конкурентов, ушедших с российского рынка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Как сообщает Reuters, несмотря на то, что длительное пребывание SLB в России вызвало резкую критику, интервью с двумя людьми, близкими к компании и отраслевыми источниками, а также документы компании, с которыми ознакомилось агентство, свидетельствуют о том, что решение SLB помочь России увеличить добычу нефти и газа своими услугами и буровым оборудованием окупилось.

Отмечено, что подразделение SLB по повышению производительности пластов в России и Центральной Азии в третьем квартале 2022 увеличило выручку на 25% по сравнению с предыдущим кварталом. Это опередило рост на 12% и 11% для регионов Азии и Ближнего Востока и Северной Африки соответственно согласно документам, с которыми ознакомилось Reuters.

Компания также ожидает, что ее российское подразделение по разработке месторождений добьется рекордных результатов в четвертом квартале.

SLB, изменившая название на Schlumberger в октябре прошлого года, не ответила на несколько запросов на интервью или письменные вопросы для этой статьи. В марте компания заявила, что несмотря на продолжение деятельности в России, она прекратила новые инвестиции туда.

По мнению экспертов по вопросам санкций, опрошенных Reuters, SLB, скорее всего, не попала под американские и европейские санкции, запрещающие финансовые операции с Россией, отчасти потому, что меры, предпринятые против российского энергетического сектора, не направлены на полное сокращение добычи нефти. .

"Российский энергетический сектор не подпадает под всеобъемлющие санкции, и, будучи осторожными, компании могут соблюдать запреты или ограничения, которые могут применяться к определенным транзакциям", - сказал Питер Куцик, управляющий директор Mercury Public Affairs и бывший чиновник Управления по контролю за иностранными активами США, подразделения Министерства финансов, администрирующего санкции.

Представитель посольства Украины в Вашингтоне в ответ на вопрос о деятельности SLB в стране-агрессоре заявил, что торговля с РФ - это финансирование агрессии, убийства гражданских лиц и разрушение мирных городов.