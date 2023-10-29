"Найбільша поразка росіян". Окупанти втратили під Авдіївкою до 6500 осіб, - ЗСУ

"Якщо говорити про кількість втрат, то Авдіївка - це найбільша поразка росіян. Адже якщо рахувати з 10 жовтня, то загальні втрати противника на Донеччині у зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" склали майже 6500 осіб", - сказав він.

За словами речника, ЗСУ знищили на Авдіївському напрямку також 100 танків та майже 250 одиниць іншої бронетехніки ворога. Тільки за останню добу у районі Авдіївки було знищено п'ять танків росіян, серед яких Т-90.

Штупун також додав, що під Авдіївкою окупанти тримають до 40 тисяч солдатів.

Бої за Авдіївку

Нагадаємо, у жовтні російські окупанти активізували наступ на Авдіївку. Як зазначав начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш, наступ є наймасштабнішим з 2014 року.

Британська розвідка вважає, що окупанти кинули під Авдіївку до восьми бригад. Вони зазнали втрат, які, ймовірно, є найбільшими серед російських військ за 2023 рік.

Українські військові показали, як знищують колони російської техніки під Красногорівкою поблизу Авдіївки.