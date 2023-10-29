"Найбільша поразка росіян". Окупанти втратили під Авдіївкою до 6500 осіб, - ЗСУ

Наступ Росії під Авдіївкою призвів до величезних втрат. З 10 жовтня окупанти втратили понад 6500 осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Таврійського напрямку Олександра Штупуна в ефірі телемарафону.
"Якщо говорити про кількість втрат, то Авдіївка - це найбільша поразка росіян. Адже якщо рахувати з 10 жовтня, то загальні втрати противника на Донеччині у зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" склали майже 6500 осіб", - сказав він.
За словами речника, ЗСУ знищили на Авдіївському напрямку також 100 танків та майже 250 одиниць іншої бронетехніки ворога. Тільки за останню добу у районі Авдіївки було знищено п'ять танків росіян, серед яких Т-90.
Штупун також додав, що під Авдіївкою окупанти тримають до 40 тисяч солдатів.
Нагадаємо, у жовтні російські окупанти активізували наступ на Авдіївку. Як зазначав начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш, наступ є наймасштабнішим з 2014 року.
Британська розвідка вважає, що окупанти кинули під Авдіївку до восьми бригад. Вони зазнали втрат, які, ймовірно, є найбільшими серед російських військ за 2023 рік.
Українські військові показали, як знищують колони російської техніки під Красногорівкою поблизу Авдіївки.
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