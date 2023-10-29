ua en ru
Нд, 29 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ЗСУ розбили колону окупантів біля Красногорівки: відео

Красногорівка, Неділя 29 жовтня 2023 14:22
UA EN RU
ЗСУ розбили колону окупантів біля Красногорівки: відео Фото: ЗСУ розбили колону окупантів біля Красногорівки (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові розбили колону окупантів під Красногорівкою у Донецькій області. Захисники показали відео бойової роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська ЗСУ у Telegram.

На відео зафіксована робота артилерії 31 ОМБр, 110 ОМБр, 116 ОБрТрО та Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького.

На опублікованих карах видно, як російська техніка йде у бік Красногорівки. Військові зазначають, що окупанти намагалися прорвати оборону українських захисників. Спроби ворога були безуспішними.

Бої за Авдіївку

Нагадаємо, цього місяця російські окупанти активізували наступ на Авдіївку. Росіяни активно обстрілюють місто та сусідні населені пункти. Як зазначав начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш, наступ є наймасштабнішим з 2014 року.

Раніше британська розвідка повідомляла, що після штурмів у районі Авдіївки втрати Росії у війні проти України збільшилися на 90%.

Також у Британії наголошують, що окупанти кинули під Авдіївку до восьми бригад. Вони зазнали втрат, які, ймовірно, є найбільшими серед російських військ за 2023 рік.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Донецька область Війна в Україні Війна Росії проти України
NEWS
Армія РФ почала використовувати новий дрон. Він сам ідентифікує ціль, - ISW
Армія РФ почала використовувати новий дрон. Він сам ідентифікує ціль, - ISW
DAILY
Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ