"Самое большое поражение россиян". Оккупанты потеряли под Авдеевкой до 6500 человек, - ВСУ

"Если говорить о количестве потерь, то Авдеевка - это самое большое поражение россиян. Ведь если считать с 10 октября, то общие потери противника в Донецкой области в зоне ответственности ОСУВ "Таврия" составила почти 6500 человек", - сказал он.

По словам спикера, ВСУ уничтожили на Авдеевском направлении также 100 танков и почти 250 единиц другой бронетехники врага. Только за последние сутки в районе Авдеевки было уничтожено пять танков россиян, среди которых Т-90.

Штупун также добавил, что под Авдеевкой оккупанты держат до 40 тысяч солдат.

Бои за Авдеевку

Напомним, в октябре российские оккупанты активизировали наступление на Авдеевку. Как отмечал начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш, наступление является самым масштабным с 2014 года.

Британская разведка считает, что оккупанты бросили под Авдеевку в восемь бригад. Они понесли потери, которые, вероятно, являются крупнейшими среди российских войск за 2023 год.

Украинские военные показали, как уничтожают колонны российской техники под Красногоровкой вблизи Авдеевки.