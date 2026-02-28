Найбільша операція з часів Іраку? Трамп пояснив, чому США атакували Іран

Причини військової операції

За словами американського лідера, рішення про початок кампанії зумовлене необхідністю ліквідувати "неминучі загрози", що походять від іранського режиму. Трамп назвав керівництво країни "жорстокою групою людей", чия діяльність несе пряму небезпеку для США, "наших військ, нашим базам за кордоном і нашим союзникам по всьому світу".

"Їхня загрозлива діяльність безпосередньо наражає на небезпеку Сполучені Штати, наші війська, наші бази за кордоном і наших союзників у всьому світі", - підкреслив президент у восьмихвилинному зверненні.

Звинувачення на адресу Тегерана

Трамп зазначив, що протягом 47 років іранський режим проводив кампанію кровопролиття та масових убивств. За його словами, цілями Тегерана регулярно ставали американські військові та невинні люди в багатьох країнах.

"Це був масовий терор, і ми більше не збираємося цього терпіти", - заявив американський президент, згадавши попередні атаки іранців проти американців.

Він також нагадав, що іранська влада десятиліттями використовує ворожу риторику на адресу Вашингтона, що врешті-решт призвело до нинішньої військової відповіді.

"Наша мета - захистити американський народ шляхом усунення безпосередніх загроз з боку іранського режиму, групи дуже жорстоких, жахливих людей", - додав Трамп.

Окрім того, Трамп закликав народ Ірану брати владу в свої руки, після того як операцію буде завершено.

"Це буде, ймовірно, ваш єдиний шанс на багато поколінь. Протягом багатьох років ви просили Америку про допомогу, але ви її ніколи не отримували", - сказав американський лідер, звертаючись до іранців.