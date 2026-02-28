Крупнейшая операция со времен Ирака? Трамп объяснил, почему США атаковали Иран

Причины военной операции

По словам американского лидера, решение о начале кампании обусловлено необходимостью ликвидировать "неизбежные угрозы", исходящие от иранского режима. Трамп назвал руководство страны "жестокой группой людей", чья деятельность несет прямую опасность для США, "наших войск, наших баз за рубежом и наших союзников по всему миру".

"Их угрожающая деятельность напрямую подвергает опасности Соединенные Штаты, наши войска, наши базы за рубежом и наших союзников во всем мире", - подчеркнул президент в восьмиминутном обращении.

Обвинения в адрес Тегерана

Трамп отметил, что в течение 47 лет иранский режим проводил кампанию кровопролития и массовых убийств. По его словам, целями Тегерана регулярно становились американские военные и невинные люди во многих странах.

"Это был массовый террор, и мы больше не собираемся этого терпеть", - заявил американский президент, вспомнив предыдущие атаки иранцев против американцев.

Он также напомнил, что иранские власти десятилетиями используют враждебную риторику в адрес Вашингтона, что в конце концов привело к нынешнему военному ответу.

"Наша цель - защитить американский народ путем устранения непосредственных угроз со стороны иранского режима, группы очень жестоких, ужасных людей", - добавил Трамп.

Кроме того, Трамп призвал народ Ирана брать власть в свои руки, после того как операция будет завершена.

"Это будет, вероятно, ваш единственный шанс на многие поколения. В течение многих лет вы просили Америку о помощи, но вы её никогда не получали", - сказал американский лидер, обращаясь к иранцам.