Атака на Іран є спільною операцією Ізраїлю та США, - ЗМІ

Фото: атака на Іран є спільною операцією Ізраїлю та США (Getty Images)

Удари по Ірану, які відбулися сьогодні вранці, 28 лютого, є спільною операцією Ізраїлю та Сполучених Штатів Америки.

Американський чиновнник повідомив, що США брали участь у сьогоднішніх ранкових ударах по Ірану разом з Ізраїлем. Водночас джерела The New York Times стверджують, що цього разу атака має бути значно масштабнішою, аніж американські удари по Ірану в червні 2025 року. Також, за словами джерела NYT, йдеться про "десятки ударів", яких по Ірану завдає американська авіація. Як повідомляють співрозмовники видання, у фокусі ударів - "воєнна машина Ірану".