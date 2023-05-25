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Найбільша нафтогазова компанія Європи звільнить відповідального за роботу в РФ

Фото: Wintershall (facebook.com/wintershalldea)
Автор: Дмитро Браславський

Одна з найбільших нафтогазових компаній Європи Wintershall скасує позицію члена правління, який відповідає за роботу компанії в Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Wintershall.

"Тіло Віланд залишає посаду члена правління Wintershall Dea AG, відповідального за регіон Росія, Латинська Америка і транспорт, за взаємною згодою зі спостережною радою від 30 червня 2023 року", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що водночас цю функцію ради буде скасовано. У січні 2023 року Wintershall Dea оголосила про повний вихід з Росії. В результаті функцію правління буде розпущено, а правління Wintershall Dea AG скоротиться до чотирьох членів.

Wintershall

Найбільша німецька газова та нафтова компанія. Штаб-квартира - у місті Кассель, земля Гессен. Заснована у 1894 році.

Wintershall є, поряд з "Газпромом" та німецькою компанією E.ON, членом міжнародного консорціуму з будівництва та експлуатації газопроводу "Північний потік" (15,5%).

Крім того, Wintershall брала участь у міжнародному консорціумі з будівництва та експлуатації газопроводу "Північний потік 2" (10%).

Нагадаємо, що німецька страхова компанія Allianz завершила операцію з продажу своїх активів у Росії. Наразі ними володіє місцева фірма "Інтерхолдинг".

Німецький виробник шин і автокомпонентів Continental продав свій завод під Калугою та покинув російський ринок.

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