Крупнейшая нефтегазовая компания Европы уволит ответственного за работу в РФ

"Тило Виланд покидает пост члена правления Wintershall Dea AG, ответственного за регион Россия, Латинская Америка и транспорт, по взаимному согласию с наблюдательным советом от 30 июня 2023 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в то же время эта функция совета будет отменена. В январе 2023 года Wintershall Dea объявила о полном выходе из России. В результате функция правления будет распущена, а правление Wintershall Dea AG сократится до четырех членов.

Wintershall

Крупнейшая немецкая газовая и нефтяная компания. Штаб-квартира - в городе Кассель, земля Гессен. Основана в 1894 году.

Wintershall является, наряду с "Газпромом" и немецкой компанией E.ON, членом международного консорциума по строительству и эксплуатации газопровода "Северный поток" (15,5%).

Кроме того, Wintershall участвовала в международном консорциуме по строительству и эксплуатации газопровода "Северный поток 2" (10%).