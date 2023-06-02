Найбільша лісова пожежа в історії канадської провінції: знищено сотні будинків

Про це пише РБК-Україна з посиланням на BBC .

Пожежа в південній частині провінції охопила понад 17 тисяч гектарів територій, а висота полум’я сягає майже 100 метрів. Лише в окрузі Шелберн знищено близько 50 будинків, а взагалом у провінції вже понад 200.

З округу евакуювали близько 5 тисяч людей, а в цілому з Нової Шотландії вже понад 20 тисяч осіб. Дослідник лісових пожеж з Канадської лісової служби Лукас Бреаут зазначив, що високе полум'я, про яке повідомляють пожежники, свідчить про те, наскільки сильним і швидким є поширення лісової пожежі. Повідомляється, що пожежа досі триває.