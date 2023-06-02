Крупнейший лесной пожар в истории канадской провинции: уничтожены сотни домов

Пожар в южной части провинции охватил более 17 000 гектаров территорий, а высота пламени достигает почти 100 метров. По состоянию на 1 мая, только в округе Шелберн уничтожено около 50 домов, а всего в провинции уже более 200.

Из округа эвакуировали около 5000 человек, а в целом из Новой Шотландии уже более 20 тыс человек. Исследователь лесных пожаров из Канадской лесной службы Лукас Бреаут отметил, что высокое пламя, о котором сообщают пожарные, свидетельствует о том, насколько сильным и быстрым является распространение лесного пожара. Сообщается, что пожар до сих пор продолжается.