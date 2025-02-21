Найбільша крадіжка криптовалюти. З біржі Bybit вивели "ефір" на 1,5 млрд доларів

Хакери зламали біржу Bybit і вкрали криптовалюти на майже 1,5 млрд доларів. Це найбільша крадіжка криптовалюти за всю історію індустрії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Відмічається, що хакерам вдалося отримати контроль над гаманцем Ethereum і перевести активи на невстановлену адресу. Bybit заявила, що зможе повністю покрити збитки.
Видання з посиланням на онлайн-аналітика ZachXBT пише, що через серію підозрілих транзакцій з гаманця біржі вивели активи на суму приблизно 1,46 млрд доларів. Дослідницька компанія Arkham Intelligence підтвердила відтік з біржі на суму близько 1,4 млрд доларів.
Згідно з аналітичною компанією Elliptic, це найбільша криптокрадіжка, яка перевищила 611 млн доларів, вкрадених у Poly Network у 2021 році. Роб Бенке, співзасновник компанії Halborn, сказав, що "це, ймовірно, найбільший інцидент, і не тільки серед криптовалют".
Bybit - одна з найбільших у світі криптовалютних бірж, яка була заснована в 2018 році. Середньодобовий обсяг торгів на біржі становить понад 36 млрд доларів. До того, як її зламали, вона мала активи на суму приблизно 16,2 млрд доларів.
Нагадаємо, що більшість країн світу визнають законність криптовалюти. На кінець 2023 року понад 60% держав легалізували використання цифрових грошей.
В Україні ще не врегулювали на законодавчому рівні правила використання криптовалюти. Планується, що це може статися вже у 2025 році.