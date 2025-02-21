Найбільша крадіжка криптовалюти. З біржі Bybit вивели "ефір" на 1,5 млрд доларів

Відмічається, що хакерам вдалося отримати контроль над гаманцем Ethereum і перевести активи на невстановлену адресу. Bybit заявила, що зможе повністю покрити збитки.

Видання з посиланням на онлайн-аналітика ZachXBT пише, що через серію підозрілих транзакцій з гаманця біржі вивели активи на суму приблизно 1,46 млрд доларів. Дослідницька компанія Arkham Intelligence підтвердила відтік з біржі на суму близько 1,4 млрд доларів.

Згідно з аналітичною компанією Elliptic, це найбільша криптокрадіжка, яка перевищила 611 млн доларів, вкрадених у Poly Network у 2021 році. Роб Бенке, співзасновник компанії Halborn, сказав, що "це, ймовірно, найбільший інцидент, і не тільки серед криптовалют".

Про криптобіржу Bybit

Bybit - одна з найбільших у світі криптовалютних бірж, яка була заснована в 2018 році. Середньодобовий обсяг торгів на біржі становить понад 36 млрд доларів. До того, як її зламали, вона мала активи на суму приблизно 16,2 млрд доларів.