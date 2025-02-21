Крупнейшая кража криптовалюты. С биржи Bybit вывели "эфир" на 1,5 млрд долларов

Отмечается, что хакерам удалось получить контроль над кошельком Ethereum и перевести активы на неустановленный адрес. Bybit заявила, что сможет полностью покрыть убытки.

Издание со ссылкой на онлайн-аналитика ZachXBT пишет, что из-за серии подозрительных транзакций из кошелька биржи вывели активы на сумму примерно 1,46 млрд долларов. Исследовательская компания Arkham Intelligence подтвердила отток с биржи на сумму около 1,4 млрд долларов.

Согласно аналитической компании Elliptic, это самая большая криптокража, которая превысила 611 млн долларов, украденных у Poly Network в 2021 году. Роб Бенке, соучредитель компании Halborn, сказал, что "это, вероятно, самый большой инцидент, и не только среди криптовалют".

О криптобирже Bybit

Bybit - одна из крупнейших в мире криптовалютных бирж, которая была основана в 2018 году. Среднесуточный объем торгов на бирже составляет более 36 млрд долларов. До того, как ее взломали, она имела активы на сумму примерно 16,2 млрд долларов.