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Коли в Україні можуть легалізувати криптовалюту: у Раді дали прогноз

Київ, Четвер 10 жовтня 2024 15:38
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Коли в Україні можуть легалізувати криптовалюту: у Раді дали прогноз Фото: Данило Гетманцев, нардеп (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

В Україні планують легалізувати криптовалюту. Це може статися вже у 2025 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю нардепа Данила Гетманцева YouTube-каналу "ASATrьопс".

Він розповів, що до кінця року Нацбанк спільно з Міжнародним валютним фондом допрацьовує законопроект про легалізацію криптовалюти. Експерти МВФ дадуть офіційну позицію щодо такої ініціативи.

"Я думаю, що орієнтовно перший-другий квартал наступного року ми можемо вже легалізувати криптовалюту та обкласти її у відповідний спосіб", - зазначив Гетманцев.

Він також попередив, що пільг на криптовалюту не буде. Планується звичайне оподаткування, воно стосуватиметься інвестиційного прибутку.

Нардеп уточнив, що розрахунок криптовалютою також буде дозволено.

Криптовалюта в Україні та світі

Нагадаємо, в Україні ще не врегулювали на законодавчому рівні правила використання криптовалюти.

При цьому в багатьох країнах світу криптовалюта вже легалізована, зокрема, йдеться про США, Австралію, Канаду, Японію.

Більш детально про легалізацію криптовалюти у світі та Україні - у матеріалі РБК-Україна.

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