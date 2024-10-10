Коли в Україні можуть легалізувати криптовалюту: у Раді дали прогноз

В Україні планують легалізувати криптовалюту. Це може статися вже у 2025 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю нардепа Данила Гетманцева YouTube-каналу " ASATrьопс ".

Він розповів, що до кінця року Нацбанк спільно з Міжнародним валютним фондом допрацьовує законопроект про легалізацію криптовалюти. Експерти МВФ дадуть офіційну позицію щодо такої ініціативи.

"Я думаю, що орієнтовно перший-другий квартал наступного року ми можемо вже легалізувати криптовалюту та обкласти її у відповідний спосіб", - зазначив Гетманцев.

Він також попередив, що пільг на криптовалюту не буде. Планується звичайне оподаткування, воно стосуватиметься інвестиційного прибутку.

Нардеп уточнив, що розрахунок криптовалютою також буде дозволено.