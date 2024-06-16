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Найбільш смертоносна атака проти ЦАХАЛ за останні місяці: у Рафаху загинули 8 військових

Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Вибух на півдні Гази забрав життя вісьмох ізраїльських солдатів. Армія Ізраїлю назвала це найбільш смертоносним нападом на ізраїльські сили за останні місяці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Видання припускає, що ця атака, ймовірно, призведе до активізації ізраїльських протестувальників, які виступають за припинення вогню. Зазначається, що випадок трапився під час сплеску обурення в і ізраїльському суспільстві через звільнення від військової служби для ультраортодоксів.

Суботній вибух стався в Рафаху, південному місті, яке Ізраїль назвав останнім великим оплотом ХАМАС. На початку травня туди було введено наземні війська.

"Вони знали, що їм, можливо, доведеться пожертвувати своїм життям, але вони зробили це, щоб ми могли жити в цій країні. Я вітаю їх і обіймаю їхні сім’ї», – написав міністр закордонних справ Ізраїлю Ізраїль Кац у X.

Втрати Ізраїлю

Останньою великою втратою ЦАХАЛу була загибель 21 військовослужбовця під час атаки палестинських бойовиків у Газі в січні цього року.

Всього, за даними ізраїльських військових, починаючи з 7 жовтня, коли стався масштабний терористичний напад ХАМАСу на Ізраїль, у боях із бойовиками загинуло понад 600 солдатів.

Провал мирного плану

У травні президент Сполучених Штатів Джо Байден озвучив мирний план щодо припинення війни у Секторі Газа.

Офіс прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху заявив, що розуміє план як такий, що "дозволить Ізраїлю продовжувати війну, доки не буде досягнуто всіх його цілей, включаючи знищення військового та керівного потенціалу ХАМАС".

11 червня ХАМАС заявив, що надав посередникам свою відповідь на пропозицію про припинення вогню в Секторі Газа. Відповідь містить деякі "поправки" до угоди.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що ХАМАС запропонував численні зміни, деякі з них є нездійсненними. ХАМАС це заперечує, звинувачуючи Ізраїль у відхиленні плану.

Президент США Джо Байден не очікує підписання угоди в найближчому майбутньому. Пропозиція не була повністю схвалена ні Ізраїлем, ні ХАМАС, заявив він.

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