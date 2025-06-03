Для найбагатших: Bentley представив найпотужніший кросовер Bentayga
Новий Bentley Bentayga Speed отримав двигун V8 та режим для дрифту. Самий драйверський кросовер в історії британської марки може похвалитися потужним та динамікою на рівні потужнішого Aston Martin DBX S.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.
Турбована "вісімка" на 4,0 літра розвиває 650 кінських сил і 850 Нм крутного моменту. Розгін з місця до ста займає 3,4 секунди, а максимальна швидкість із опційними гальмами становить 310 км/год. Окрім того, модель вперше отримала режим дрифту.
Як працює дрифт-режим
Автовиробник зазначає, що ефектно ковзати вийде тільки на машинах із вуглець-керамічними гальмами. За це відповідає надбудова ESC Dynamic, що послаблює роботу системи стабілізації та змінює алгоритм роботи векторизації тяги.
Софт є частиною їздового профілю Sport, який на Bentayga Speed був спеціально перекалібрований для підвищення зворотного зв'язку – зокрема, на 15% збільшено жорсткість електроннокерованих амортизаторів. Є у Bentayga Speed і керована задня вісь.
Як упізнати надшвидкий кросовер
У якості опції запропоновані титановий випуск Akrapovic, ексклюзивні колеса діаметром 23 дюйми та чорний дах у сатинованому або глянсовому виконанні.
Гальмівні супорти можна замовити в одному із семи кольорів на вибір. Ну а візуально кросовер відрізняється затемненими фарами, ліхтарями і колірною схемою салону, де темніший відтінок шкіри домінує над яскравішим основним.
Нагадаємо, раніше компанія Bentley та ательє Mulliner показали нову версію лімітованого купе Batur. Вона отримала назву The Black Rose та роздруковані на 3D-принтері декоративні елементи із 18-каратного рожевого золота загальною вагою 210 грамів.
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