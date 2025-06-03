Для найбагатших: Bentley представив найпотужніший кросовер Bentayga

Новий Bentley Bentayga Speed ​​отримав двигун V8 та режим для дрифту. Самий драйверський кросовер в історії британської марки може похвалитися потужним та динамікою на рівні потужнішого Aston Martin DBX S.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Турбована "вісімка" на 4,0 літра розвиває 650 кінських сил і 850 Нм крутного моменту. Розгін з місця до ста займає 3,4 секунди, а максимальна швидкість із опційними гальмами становить 310 км/год. Окрім того, модель вперше отримала режим дрифту.

Як працює дрифт-режим

Автовиробник зазначає, що ефектно ковзати вийде тільки на машинах із вуглець-керамічними гальмами. За це відповідає надбудова ESC Dynamic, що послаблює роботу системи стабілізації та змінює алгоритм роботи векторизації тяги.

Софт є частиною їздового профілю Sport, який на Bentayga Speed ​​був спеціально перекалібрований для підвищення зворотного зв'язку – зокрема, на 15% збільшено жорсткість електроннокерованих амортизаторів. Є у Bentayga Speed ​​і керована задня вісь.

Як упізнати надшвидкий кросовер

У якості опції запропоновані титановий випуск Akrapovic, ексклюзивні колеса діаметром 23 дюйми та чорний дах у сатинованому або глянсовому виконанні.

Гальмівні супорти можна замовити в одному із семи кольорів на вибір. Ну а візуально кросовер відрізняється затемненими фарами, ліхтарями і колірною схемою салону, де темніший відтінок шкіри домінує над яскравішим основним.