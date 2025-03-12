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З рожевим золотом: Bentley представила унікальне купе Batur

Середа 12 березня 2025 12:35
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З рожевим золотом: Bentley представила унікальне купе Batur Фото: Bentley представила унікальне купе Batur (bentleymedia.com)
Автор: Константин Широкун

Компанія Bentley та ательє Mulliner показали нову версію лімітованого купе Batur. Вона отримала назву The Black Rose та роздруковані на 3D-принтері декоративні елементи із 18-каратного рожевого золота загальною вагою 210 грамів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Зазначається, що з дорогоцінного металу виконали шайбу селектора режимів руху, рукоятки дефлекторів вентиляції, традиційно стилізовані під регістри органу, а також вставки на кермі.

З рожевим золотом: Bentley представила унікальне купе Batur

Фарба-металік Black Rose, створена спеціально для автомобіля, поєднується з глянсово-чорною Beluga та розгонистими акцентами кольору Satin Rose Gold. Цей відтінок використовується на повітроводах у передньому бампері, решітці радіатора та 23-дюймових колесах, за спицями яких видно масивні карбон-керамічні гальма. Салон машини оздоблений чорною шкірою Beluga, темно-сірою тканиною і пофарбованим в колір кузова дерев'яним шпоном.

З рожевим золотом: Bentley представила унікальне купе Batur

Під капотом купе Batur стоїть бітурбомотор W12 на 6,0 літра, якому замінили впуск, модернізували систему наддуву й охолодження. В результаті віддача склала 750 кінських сил. Шасі – з адаптивною трикамерною пневмопідвіскою, електромеханічними стабілізаторами, диференціалом підвищеного тертя з електронним керуванням, підрулюючими задніми колесами та векторизацією тяги.

З рожевим золотом: Bentley представила унікальне купе BaturНаклад Batur складе 18 екземплярів. Всі вони були продані до офіційної прем'єри, причому кожен автомобіль обходиться замовнику в суму не менше ніж 1,65 мільйона фунтів стерлінгів.

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