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Для самых богатых: Bentley представил самый мощный кроссовер Bentayga

Вторник 03 июня 2025 16:11
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Для самых богатых: Bentley представил самый мощный кроссовер Bentayga Фото: Bentley представил самый мощный кроссовер Bentayga (bentleymedia.com)
Автор: Константин Широкун

Новый Bentley Bentayga Speed получил двигатель V8 и режим для дрифта. Самый драйверский кроссовер в истории британской марки может похвастаться мощным и динамикой на уровне более мощного Aston Martin DBX S.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Турбированная "восьмерка" на 4,0 литра развивает 650 лошадиных сил и 850 Нм крутящего момента. Разгон с места до ста занимает 3,4 секунды, а максимальная скорость с опциональными тормозами составляет 310 км/ч. Кроме того, модель впервые получила режим дрифта.

Для самых богатых: Bentley представил самый мощный кроссовер Bentayga

Как работает дрифт-режим

Автопроизводитель отмечает, что эффектно скользить получится только на машинах с углерод-керамическими тормозами. За это отвечает надстройка ESC Dynamic, ослабляющая работу системы стабилизации и меняющая алгоритм работы векторизации тяги.

Софт является частью ездового профиля Sport, который на Bentayga Speed был специально перекалиброван для повышения обратной связи - в частности, на 15% увеличена жёсткость электронноуправляемых амортизаторов. Есть у Bentayga Speed и управляемая задняя ось.

Как узнать сверхбыстрый кроссовер

В качестве опции предложены титановый выпуск Akrapovic, эксклюзивные колеса диаметром 23 дюйма и черная крыша в сатинированном или глянцевом исполнении.

Тормозные суппорты можно заказать в одном из семи цветов на выбор. Ну а визуально кроссовер отличается затемненными фарами, фонарями и цветовой схемой салона, где более темный оттенок кожи доминирует над более ярким основным.

Для самых богатых: Bentley представил самый мощный кроссовер Bentayga

Напомним, ранее компания Bentley и ателье Mulliner показали новую версию лимитированного купе Batur. Она получила название The Black Rose и распечатанные на 3D-принтере декоративные элементы из 18-каратного розового золота общим весом 210 граммов.

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