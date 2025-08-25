Найбагатші боксери усіх часів: Усик обійшов Ф'юрі та увійшов у топ-10

Усик увійшов до списку найбагатших

Завдяки стрімкому розвитку боксу на Близькому Сході, гонорари за великі бої значно зросли, що дозволило Усику та Ф'юрі зайняти високі позиції в рейтингу.

Український боксер, за попередніми оцінками, заробив близько 100 мільйонів доларів за свій другий бій проти Ф'юрі, що зробило його статки ще більш вражаючими.

На сьогодні чистий капітал Усика становить 165 мільйонів доларів, і він посідає шосте місце у списку.

Тайсон Ф'юрі, попри дві поспіль поразки від Усика, також заробив значні кошти. За останній бій з українцем його гонорар склав трохи менше 81 мільйона доларів.

А загальний капітал "Циганського короля" оцінюється у 146 мільйонів доларів, що ставить його на сьому сходинку рейтингу.

До списку входять як діючі спортсмени, так і легенди, що вже завершили кар’єру. Наприклад, Усик провів лише сім боїв у важкій вазі, але його стратегічний вибір поєдинків з Ф'юрі та Джошуа приніс величезні статки.

Серед легенд, як Шугар Рей Леонард та Леннокс Льюїс, фінансовий успіх підтримується спадщиною та участю у різних проектах.

Не обійшлося і без нових зірок боксу, Джейк Пол заробив 100 млн доларів завдяки боям із відомими суперниками та власним бізнес-проектам.

Цікаво, що такі відомі боксери, як Майк Тайсон (20 мільйонів доларів) та Ентоні Джошуа (80 мільйонів доларів), до топ-10 не потрапили.

Топ-10 найбагатших боксерів в історії