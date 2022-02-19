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Переговоры США и НАТО: лидеры заявили о готовности к дипломатии по Украине

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Вашингтон, Суббота 19 февраля 2022 04:44
Переговоры США и НАТО: лидеры заявили о готовности к дипломатии по Украине Фото: переговоры Байдена и мировых лидеров (https://www.gettyimages.com)
Автор: RBC.UA

Байден и лидеры стран НАТО во время телефонного разговора выразили готовность ввести санкции против России в случае продолжения конфликта. Они пообещали продолжать дипломатические усилия по деэскалации напряженности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белый дом.

В пятницу, 18 февраля, состоялся телефонный разговор президента США с руководителями стран НАТО о вероятной дальнейшей российской агрессии против Украины.

Мировые лидеры выразили свою глубокую озабоченность наращиванием российских сил, а так же подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Они пообещали продолжать дипломатические усилия по деэскалации конфликта.

Так же обсуждалась готовность ввести быстрые экономические санкции, если Россия решит продолжить конфликт.

В телефонном разговоре приняли участие премьер-министр Канады Джастин Трюдо, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейского совета Шарль Мишель, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, президент Польши Анджей Дуда, президент Румынии Клаус Йоханнис и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Напомним, что Байден уже выступал с заявлением по ситуации вокруг Украины.

Ранее сообщалось что НАТО уже повысило уровень готовности своих войск, таким образом альянс готов к любым возможным ситуациям.

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