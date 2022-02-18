ru ua
Пт, 18 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

НАТО повысило уровень готовности к развертыванию Сил быстрого реагирования

Новина українською →
Брюссель, Пятница 18 февраля 2022 16:52
НАТО повысило уровень готовности к развертыванию Сил быстрого реагирования Фото: НАТО повысило уровень готовности к развертыванию Сил быстрого реагирования (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

НАТО повысило готовность Сил быстрого реагирования Альянса. Таким образом, альянс подготовлен ко всем возможным сценариям защиты альянса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Нидерландов.

"Из-за напряженной ситуации в сфере безопасности на восточном фланге НАТО должна быть способна быстро реагировать на новые события", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что готовность частей Вооруженных сил в Нидерландах будет повышена.

Однако Министерство обороны Нидерландов не раскрывает, какие военные мощности будут задействованы.

"Это также относится к времени реагирования, которое принимается во внимание, и к тому, как подразделения могут быть развернуты после возможной активизации", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о планах Альянса разместить в Восточной Европе новые ударные группы, в том числе в Румынии.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Вторжение России в Украину
NEWS
Боевики обстреляли гуманитарный конвой
Боевики обстреляли гуманитарный конвой
DAILY
Старые новые лица. Каких политиков украинцы хотят видеть у власти
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Старые новые лица. Каких политиков украинцы хотят видеть у власти