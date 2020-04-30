Навстречу кредиту: как власть выполняет требования МВФ и куда назначат Саакашвили

Верховная рада продолжает работать в режиме внеочередных заседаний, собираясь раз в одну-две недели. В четверг, 30 апреля, в повестке дня Рады значились 17 вопросов. Ключевой из них – запуск специальной процедуры для рассмотрения так называемого "антиколомойского" закона, к которому внесли рекордные 16 с лишком тысяч поправок.

Эта процедура позволит ускорить принятие закона про банки, необходимого для сотрудничества с Международным валютным фондом. В рамках новой программы кредитования Фонд может выделить Украине 8 млрд долларов, из которых 3,5 млрд долларов в этом году, рассказал министр финансов Сергей Марченко. Эти средства помогут Украине удержаться на плаву в условиях внутренних экономических проблем и глобального финансового кризиса.

Но в МВФ настаивают, чтобы украинская власть законодательно запретила возврат обанкротившихся и впоследствии национализированных банков их прежним владельцам. Этот шаг должен защитить государство от судебных притязаний Игоря Коломойского на ПриватБанк.

Тонкости процедуры

В первом чтении законопроект про банки Рада проголосовала месяц назад, 30 марта. Но в течение следующей недели часть депутатов, которых принято считать связанными с Коломойским, многочисленными поправками фактически парализовали его рассмотрение.

В борьбе с "поправочным спамом" 16 апреля парламенту пришлось менять регламент, прописав в нем сокращенную процедуру рассмотрения законопроектов. Она предусмотрена для тех документов, к которым подано свыше 500 поправок.

Для запуска этой процедуры требуется 150 подписей народных депутатов и поддержка минимум 226 голосами "за" в сессионном зале. По сути эта норма нужна именно для того, чтобы разблокировать принятие "антиколомойского" закона.

В оппозиционных фракциях выказали недовольство изменениями регламента, требуя ограничить срок их действия. Это условие спикер Рады Дмитрий Разумков и руководство монобольшинства пообещали учесть в дополнительном законе, но пока он не появился в парламенте.

За ускоренное рассмотрение банковского документа в четверг, 30 апреля, проголосовали 255 народных депутатов. В "Слуге народа", выступившей инициатором сокращенной процедуры, ее поддержали только 213 голосов. Остальные "за" добавили внефракционные, группа "Довира" и фракция "Голос".

Непосредственно перед голосованием между членами "Европейской солидарности" и Разумковым произошла словесная перепалка, после чего представители этой фракции окружили парламентскую трибуну. За запуск специальной процедуры для банковского закона народные депутаты из ЕС голосовать не стали, при этом они неоднократно заявляли, что намерены поддерживать сам "антиколомойский" закон.

Теперь каждая фракция и группа сможет настаивать на рассмотрении в зале только пяти поправок из тех, которые отклонил профильный финансовый комитет. Внефракционные депутаты – одной. Эти поправки они должны выбрать и передать комитету в двухдневный срок.

"После этого у комитета есть два дня, чтобы свести обновленную таблицу. Потом законопроект может быть роздан депутатам и выноситься в зал Верховной рады Украины", – рассказал РБК-Украина первый замглавы финансового комитета Ярослав Железняк ("Голос").

Таким образом, вместо нескольких тысяч поправок на рассмотрение пойдут только те, которые учел комитет, плюс несколько поправок выбранных фракциями, группами и внефракционными депутатами.

"Из 16586 правок учтено примерно 220. Возможно, цифра будет меняться по технико-юридическим причинам", – уточнил Железняк.

В монобольшинстве прогнозируют, что принять документ про банки Рада сможет в первой половине мая. Дело в том, что у депутатов есть еще десять дней, чтобы ознакомиться с поправками, рекомендованными профильным комитетом, отметил журналистам первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Насколько я понимаю, вчера таблица с поправками появилась в электронной системе. Поэтому десять дней, если посчитать — это 8 мая, пятница на следующей неделе. Поэтому, скорее всего, это будет не раньше 8 мая", – допустил парламентарий.

По словам главы фракции СН Давида Арахамии, парламент рассмотрит законопроект после 11 мая. Похожие сроки называют и в профильном комитете.

Голосов за "антиколомойский" закон должно хватить (фото: пресс-служба ВР)

В "Слуге народа" уверены, что голосов за "антиколомойский" законопроект в итоге хватит. В частности, провластная фракция рассчитывает на поддержку "Голоса" и "Евросолидарности", которые уже публично высказывались за эту инициативу. К тому же, уверенности монобольшинству придает успешное голосование за запуск специальной процедуры.

"Если депутат поддержит спецпроцедуру, то с вероятностью 90% он поддержит и во втором чтении сам закон. Потому что все понимают, что спецпроцедура создана, чтобы этот закон проголосовать", – пояснил Корниенко.

После того, как законопроект о банках будет принят, недовольные документом депутаты наверняка зарегистрируют ряд постановлений об отмене результатов голосования, тем самым еще немного затянув процесс, точь-в-точь как это было с изменениями в регламент по спецпроцедуре. И лишь после того, как эти постановления будут отклонены, закон может быть подписан, и последнее препятствие перед траншем от МВФ будет устранено.

Впрочем, подпортить сотрудничество украинских властей с МВФ могут изменения в закон о НАБУ. На этой неделе правоохранительный комитет Рады взялся за законопроект №3133, внесенный два месяца назад. Этот документ расширяет перечень оснований для увольнения директора Бюро. Его внесли внекоалиционные депутаты, однако профильный комитет, где большинство членов – "слуги народа", эту инициативу поддержал и рекомендовал Раде принять ее за основу.

По данным "Европейской правды", глава миссии Фонда в Украине Рон ван Роден уже предупредил Офис президента, что подобные инициативы "приведут к пересмотру действий Фонда в Украине". После этого данную инициативу, судя по всему, отложат, ведь о приоритетности получения денег от МВФ постоянно повторяет президент Зеленский.

Без Саакашвили

В любом случае, заниматься переговорами с МВФ, очевидно, придется не Михаилу Саакашвили, хотя именно это, по его словам, должно было бы стать одной из его задач на посту вице-премьера по реформам. Но это назначение, судя по всему, так и не состоится.

"Мы же понимаем, что Саакашвили – это, в том числе, торпеда в Кабмин, и торпеда в Раду. Он в статусе вице-премьера, например, может ходить в Раду докладывать резонансные вопросы, потом рассказать о "барыгах" в зале, которые не дают жить. Другое дело, что на Банковой не верят, что это будет торпеда и туда. А зря", – говорил РБК-Украина один из собеседников в "Слуге народа".

Как рассказывали источники издания в президентской команде, Саакашвили планировали назначить в Кабмин, в том числе и для медийного усиления правительственной команды. Но для этого необходимо было собрать большинство голосов в Верховной раде, а с этим сразу же возникли проблемы.

Саакашвили в последние дни проводил встречи с фракциями "Слуги народа" и "Голоса" и отдельными депутатами, но заручиться поддержкой так и не смог. У многих депутатов монобольшинства возникали к нему вопросы из-за противоречивого прошлого в Украине, к примеру, силового прорыва границы и организации протестных акций в центре столицы.

Вполне ожидаемо, не стали бы поддерживать это назначение и депутаты, ориентирующиеся на главу МВД Арсена Авакова, с которым у Саакашвили случился громкий конфликт в конце 2015 года.

О своей критичной позиции в отношении экс-президента Грузии публично заявил и глава ВР Дмитрий Разумков.

"Я думаю, что и в нашей команде достаточное количество коллег, которые могли бы проводить реформы и быть полезными Кабинету министров. По состоянию на сегодня, я не уверен, что я буду полностью разделять и поддерживать обсуждаемые кадровые назначения в правительство", – сказал Разумков в интервью РБК-Украина.

В итоге, в повестке дня внеочередного заседания 30 апреля назначение Саакашвили так и не появилось.

"Вот, за выходные ему удалось собрать только +10 голосов, после всех встреч. В итоге, среди наших за него проголосуют 100-110 человек, многие сомневаются. Но из сомневающихся 50 человек бы точно поддержали, если бы нас прямо призвал президент. Но сигнала от президента не было", – сказал собеседник издания в руководстве "Слуги народа".

Когда стало понятно, что с голосами за назначение Саакашвили возникают проблемы, в команде Зеленского стали думать об альтернативных вариантах трудоустройства экс-президента Грузии. В частности, якобы шла речь о его назначении заместителем главы ОП, но от этого отказался сам Саакашвили.

Один из депутатов от "Слуги народа" рассказал изданию, что по его впечатлению, Саакашвили и сейчас не забывает о грузинской политике и свою карьеру в Украине выстраивает с оглядкой на ситуацию на родине. Парламентские выборы в Грузии запланированы на октябрь этого года, и партия Саакашвили "Единое национальное движение", согласно соцопросам (впрочем, проведенных ею в конце прошлого года), занимает второе место по популярности.

После окончания внеочередного заседания глава фракции СН Давид Арахамия заверил журналистов, что голосов за назначение Саакашвили в Раде хватает. Но во время переговоров с Зеленским они якобы уже согласовали "другой формат работы".

По информации издания, речь может идти о назначении Саакашвили в Национальный совет реформ. Примечательно, что именно на заседании этого органа у экс-президента Грузии в 2015 году и случился тот самый конфликт с Арсеном Аваковым.

Впрочем, окончательно закрывать вопрос с вхождением Саакашвили в Кабмин в "Слуге народа" не хотят, на случай если Зеленский все же передумает и решит "продавить" этот вопрос через Верховную раду.