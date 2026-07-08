Навроцький зустрівся із Зеленським і пояснив, чому Польща має говорити з Україною

Польський лідер розповів, що вже мав "ввічливу розмову" з президентом України Володимиром Зеленським напередодні й не виключає нової зустрічі сьогодні, 8 липня.

"Мені здається цілком природним, що держави-сусіди, які мають спільного ворога - Російську Федерацію, - підтримують діалог, незалежно від певних двосторонніх суперечностей", - зазначив Навроцький.

Він додав, що Україна зараз перебуває у стані війни з Росією. Польща протягом багатьох століть також конфліктувала з цією державою, і саме це є спільною точкою відліку для розуміння нинішньої ситуації.

Позиція щодо історичних суперечок

Водночас президент Польщі підкреслив, що його погляди на історичні питання залишаються незмінними.

"Польща, і, як я вважаю, вся Європа, не може миритися з вшануванням воїнів УПА, яких у Польщі вважають відповідальними за загибель 120 тисяч поляків. Однак це не виключає нашого діалогу. Це природна річ у дипломатії", - сказав він.

Радник українського президента Дмитро Литвин розповів журналістам, що вчора ввечері лідери України і Польщі мали недовгу розмову. Вони домовились, що сьогодні спробують узгодити графіки для проведення ще однієї зустрічі.

Нагадаємо, між Україною та Польщею загострилися відносини після того, як Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння одному з українських підрозділів почесного найменування "імені Героїв УПА".