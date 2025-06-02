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Навроцький зробив першу заяву після перемоги на виборах президента Польщі

Фото: Кароль Навроцький (фото: Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Переможець президентських виборів у Польщі Кароль Навроцький пообіцяв "гідно представляти" країну та врахувати всі важливі для громадян питання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Навроцького у соцмережі Х.

"Важка і часом жорстока виборча кампанія позаду. Завдяки вашим голосам я був обраний президентом Республіки Польща. Це велика відповідальність і обов'язок. Я приймаю це рішення зі смиренням і повагою. Дякую вам за кожен голос, відданий за мене, за кожне добре слово і жест. За всі вирази підтримки в цій надзвичайно важкій для Польщі битві, - звернувся до поляків Навроцький.

На думку переможця президентських виборів, його обрання свідчить, що поляки хочуть жити в "безпечній, економічно сильній країні, яка дбає про найслабших" і яка "має вагу в міжнародних, європейських і трансатлантичних відносинах".

"Ви можете бути впевнені, що як глава держави я не залишу без уваги жодного питання, важливого для Польщі та поляків. Я буду гідно представляти вас на міжнародній арені, стежачи за суб'єктним ставленням до Польщі", - зазначив Навроцький.

Вибори у Польщі

Нагадаємо, 2 червня у Польщі відбувся другий тур президентських виборів. Переможцем виборів став кандидат від партії "Право та справедливість" Кароль Навроцький. За даними Державної виборчої комісії (PKW), після підрахунку 100% голосів він отримав 50,89% підтримки виборців - це 10 606 628 голосів.

Тим часом його суперник, представник "Громадянської платформи" Рафал Тшасковський, набрав 49,11% або 10 237 177 голосів.

Різниця між кандидатами склала менше одного відсотка - близько 370 тисяч голосів.

Детальніше про те, що перемога Навроцького означає для України та чи зможе новий президент вплинути на інтеграцію України до Євросоюзу і НАТО, - у матеріалі РБК-Україна.

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ПольщаПрезидентські вибориКароль Навроцький