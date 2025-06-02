Навроцкий сделал первое заявление после победы на выборах президента Польши

"Тяжелая и порой жестокая избирательная кампания позади. Благодаря вашим голосам я был избран президентом Республики Польша. Это большая ответственность и обязанность. Я принимаю это решение со смирением и уважением. Благодарю вас за каждый голос, отданный за меня, за каждое доброе слово и жест. За все выражения поддержки в этой чрезвычайно тяжелой для Польши битве, - обратился к полякам Навроцкий.

По мнению победителя президентских выборов, его избрание свидетельствует, что поляки хотят жить в "безопасной, экономически сильной стране, которая заботится о самых слабых" и которая "имеет вес в международных, европейских и трансатлантических отношениях".

"Вы можете быть уверены, что как глава государства я не оставлю без внимания ни одного вопроса, важного для Польши и поляков. Я буду достойно представлять вас на международной арене, следя за субъектным отношением к Польше", - отметил Навроцкий.