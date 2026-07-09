Навроцький не зміг вирішити із Зеленським питання Волинської трагедії та УПА

Про що говорили Зеленський та Навроцький

Президент Польщі повідомив, що його зустріч із Володимиром Зеленським тривала близько години. За словами Навроцького, сторони обговорили широке коло питань, що стосуються двосторонніх відносин та подальшої взаємодії.

Він наголосив, що для Польщі та України дуже важливо зберігати постійний діалог, попри напруженість, яка останнім часом виникала у відносинах між двома країнами.

Навроцький також зазначив, що Варшава та Київ однаково оцінюють головну загрозу своїй незалежності, якою залишається Росія.

Історичні розбіжності зберегти не вдалося

Президент Польщі визнав, що вирішити історичні питання під час переговорів не вдалося.

"На цій зустрічі нам не вдалося вирішити історичні питання", - сказав він.

Навроцький наголосив, що питання, пов'язані з УПА та символікою Степан Бандера, для нього залишаються принциповими.

"Почуття польських жінок та чоловіків щодо злочинів, Волинської трагедії та геноциду не є предметом переговорів", - заявив польський лідер.

За його словами, Варшава розраховує на розуміння з боку України, оскільки, як вважає Навроцький, бандерівська символіка обмежує європейське майбутнє України та має негативні асоціації.

Попри розбіжності, діалог продовжиться

Водночас президент Польщі позитивно оцінив підсумки зустрічі. Він зазначив, що розмова з Володимиром Зеленським була конструктивною, а сторони підтвердили свої позиції та обговорили перспективи подальшої співпраці.