Навроцький підписав резолюцію на перекидання військ НАТО до Польщі

Російські дрони в Польщі

Нагадаємо, в ніч на 10 вересня Росія здійснила комбіновану атаку РФ по Україні, застосувавши дрони і ракети. Безпілотники фіксувалися в різних областях нашої країни, і близько 20 одиниць залетіли в повітряний простір Польщі.

За словами польського прем'єра Дональда Туска, повітряний простір країни було порушено щонайменше 19 разів. Унаслідок загрози в небо було піднято бойову авіацію. Відомо, що сили ППО збили 4 дрони, і уламки 16 вже знайшли.

У відповідь на інцидент НАТО активувало статтю 4 Альянсу. Крім цього, у Польщі стартувала операція "Східний страж", у рамках якої союзники по НАТО відправили в країну авіацію. Також відомо, що будуть розгорнуті союзні сили, включно з Данією, Францією, Британією та Німеччиною.

Крім того, вчора агенство Reuters писало, що Польща прискорює військову підготовку населення. Зокрема, десятки тисяч добровольців проходять навчання, а витрати на оборону досягли рекордних 4,7% ВВП, що є найвищим рівнем у НАТО.

Також варто зазначити, що 13 вересня для Польщі теж була загроза застосування дронів. Безпілотники фіксувалися у Волинській області України, через що в небо було піднято польську авіацію. При цьому відомо, що один безпілотник залетів до Румунії і літав там близько 50 хвилин.