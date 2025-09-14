Навроцкий подписал резолюцию на переброску войск НАТО в Польшу

Российские дроны в Польше

Напомним, в ночь на 10 сентября Россия совершила комбинированную атаку РФ по Украине, применив дроны и ракеты. Беспилотники фиксировались в разных областях нашей страны, и около 20 единиц залетели в воздушное пространство Польши.

По словам польского премьера Дональда Туска, воздушное пространство страны было нарушено минимум 19 раз. В результате угрозы в небо была поднята боевая авиация. Известно, что силы ПВО сбили 4 дрона, и обломки 16 уже нашли.

В ответ на инцидент НАТО активировало статью 4 Альянса. Помимо этого, в Польша стартовала операция "Восточный страж", в рамках которой союзники по НАТО отправили в страну авиацию. Также известно, что будут развернуты союзные силы, включая Данию, Францию, Британию и Германию.

Кроме того, вчера агенство Reuters писало, что Польша ускоряет военную подготовку населения. В частности, десятки тысяч добровольцев проходят учения, а расходы на оборону достигли рекордных 4,7% ВВП, что является самым высоким уровнем в НАТО.

Также стоит отметить, что 13 сентября для Польши тоже была угроза применения дронов. Беспилотники фиксировались в Волынской области Украины, из-за чего в небо была поднята польская авиация. При этом известно, что один беспилотник залетел в Румынию и летал там около 50 минут.