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Хоче переконати? Дуда обговорить із Навроцьким питання України в НАТО

Вівторок 03 червня 2025 15:40
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Хоче переконати? Дуда обговорить із Навроцьким питання України в НАТО Фото: Анджей Дуда, президент Польщі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент Польщі Анджей Дуда планує зустрітися з переможцем президентських виборів Каролем Навроцьким і поговорити з ним про позицію щодо України.

Як передає РБК-Україна, про це Дуда заявив в інтерв'ю LRT.

У Дуди запитали, чи можливі зміни в польсько-українських відносинах з огляду на те, що Навроцький виступає проти членства України в НАТО і Євросоюзі.

"Я ще буду з ним про це розмовляти. Як відомо, у мене інша думка, але вона ґрунтується на моєму президентському досвіді, тобто майже 10 років, упродовж яких я обіймаю посаду президента Польщі, на всіх знаннях, які я накопичив за ці роки, і я обов'язково захочу поділитися ними, принаймні певною мірою, в розмові з обраним президентом", - наголосив польський лідер.

Він уточнив, що коли Навроцький офіційно стане президентом, він уважно розглядатиме міжнародну ситуацію, стан України і відносини між Польщею та Україною.

Дуда звернув увагу, що точка зору людей "залежить від місця, де вони сидять". І крісло президента Польщі - "дуже специфічне місце, і з цього крісла світ виглядає трохи по-іншому".

Навроцький проти вступу України до НАТО

Нагадаємо, 22 травня, перед другим туром президентських виборів у Польщі, Кароль Навроцький погодився не пускати Україну в НАТО в обмін на підтримку лідера антиукраїнської "Конфедерації" Славоміра Менцена.

Учора, 2 червня, стало відомо, що Навроцький переміг на виборах із мінімальною перевагою.

Детальніше про те, чому перемога Навроцького може стати проблемою для України, - в матеріалі РБК-Україна.

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