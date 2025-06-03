Хоче переконати? Дуда обговорить із Навроцьким питання України в НАТО

У Дуди запитали, чи можливі зміни в польсько-українських відносинах з огляду на те, що Навроцький виступає проти членства України в НАТО і Євросоюзі.

"Я ще буду з ним про це розмовляти. Як відомо, у мене інша думка, але вона ґрунтується на моєму президентському досвіді, тобто майже 10 років, упродовж яких я обіймаю посаду президента Польщі, на всіх знаннях, які я накопичив за ці роки, і я обов'язково захочу поділитися ними, принаймні певною мірою, в розмові з обраним президентом", - наголосив польський лідер.

Він уточнив, що коли Навроцький офіційно стане президентом, він уважно розглядатиме міжнародну ситуацію, стан України і відносини між Польщею та Україною.

Дуда звернув увагу, що точка зору людей "залежить від місця, де вони сидять". І крісло президента Польщі - "дуже специфічне місце, і з цього крісла світ виглядає трохи по-іншому".