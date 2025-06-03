Навроцкий ожидает продолжения тесного партнерства с Украиной
Новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий ожидает продолжения тесного партнерства с Украиной. Он также подчеркнул важность решения сложных исторических вопросов между двумя государствами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Навроцкого в соцсети Х.
"Я с нетерпением жду продолжения партнерства наших стран, основанного на взаимном уважении и понимании. Я считаю, что это требует не только хорошего диалога, но и решения назревших исторических вопросов", - ответил Навроцкий на поздравление президента Украины Владимира Зеленского.
Он также отметил роль Польши как одного из самых преданных союзников Украины в противостоянии российской агрессии.
"Польша была самым решительным сторонником Украины против российской агрессии, ни одна другая страна не понимает эту угрозу лучше, чем мы", - отметил Навроцкий.
Новоизбранный президент Польши выразил надежду на дальнейшую совместную работу для укрепления двусторонних отношений.
"Я надеюсь, что мы будем продолжать работать вместе ради общего блага, для урегулирования нерешенного прошлого и построения безопасного будущего вместе", - подчеркнул он.
Навроцкий победил на выборах президента Польши
Напомним, 2 июня в Польше состоялся второй тур президентских выборов. Победителем выборов стал кандидат от партии "Право и справедливость" Кароль Навроцкий.
Стоит отметить, что перед вторым туром президентских выборов, Навроцкий согласился не пускать Украину в НАТО в обмен на поддержку лидера антиукраинской "Конфедерации" Славомира Менцена.
Сегодня стало известно, что действующий президент Польши Анджей Дуда планирует встретиться с Навроцким и поговорить с ним о позиции по Украине.
Подробнее о том, почему победа Навроцкого может стать проблемой для Украины, - в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.