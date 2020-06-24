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Повені на заході України: хвиля пішла на Тернопільську область

Новини » Суспільство     24.06.2020 - 17:08
Повені на заході України: хвиля пішла на Тернопільську область
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Ситуація з паводками залишається напруженою

У західних областях України ситуація з паводками залишається напруженою. Сьогодні, 24 червня, хвиля повеней пішла на Тернопільську область.

Про це на брифінгу повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає кореспондент РБК-Україна.

Прем'єр зазначив, що сьогодні з берегів вийшла річка Дністер, у результаті чого підтоплені дороги міжнародного значення.

"Ситуація продовжує залишатися напруженою. Сьогодні фактично хвиля пішла на Тернопільську область", - зазначив Шмигаль.

Зазначимо, впродовж декількох днів у західних областях України спостерігаються масштабні підтоплення в результаті негоди. 23 червня ДСНС оголосила червоний рівень небезпеки в Івано-Франківській і Чернівецькій областях. Жертвами стихії вже стали три людини.

Раніше РБК-Україна писало, що в Тернопільської області сталося підтоплення дамби, із-за чого проводять часткове відселення більше 250 чоловік.

Також повідомлялося, що уряд схвалив комплекс заходів щодо подолання наслідків стихії в західних областях, згідно з яким до 1 липня повинні обстежити зруйновані та пошкоджені будівлі.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України паводокТернопольская областьповіньДенис Шмигаль
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