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Из-за наводнения прервали железнодорожное сообщение на границе Германии и Чехии

Автор: РБК-Украина

Из-за наводнения прервали железнодорожное сообщение на границе Германии и Чехии. В Deutsche Bahn ожидают, что перерыв продлится до обеда воскресенья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau.

Сообщение прервано в регионе Саксонская Швейцария на востоке Германии, между немецким городом Бад-Шандау и чешским Дечином. Это затронуло маршрут поездов дальнего следования Гамбург-Берлин-Дрезден-Прага: пока он будет начинаться и заканчиваться в Дрездене.

За субботу в Саксонской Швейцарии выпало около 100 литров осадков на квадратный метр, особенно пострадали города Нойштадт, Зебниц, Бад-Шандау, Райнхардтсдорф-Шена и Гориш. Ситуационный центр МВД в Дрездене заявил, что ситуация "сложная, но контролируемая". Людей просят не спускаться в подвалы, метро и подземные парковки и быть осторожнее на дорогах.

Напомним, что в Баварии из-за наводнения и оползней объявлен режим ЧС.

Также Зеленский выразил соболезнования семьям жертв наводнений в Западной Европе.

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наводнение