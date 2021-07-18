Через повінь перервали залізничне сполучення на кордоні Німеччини та Чехії. У Deutsche Bahn очікують, що перерва триватиме до обіду неділі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau .

Повідомлення перервано в регіоні Саксонська Швейцарія на сході Німеччини, між німецьким містом Бад-Шандау і чеським Дечином. Це торкнулося маршрут поїздів далекого прямування Гамбург-Берлін-Дрезден-Прага: поки він буде починатися і закінчуватися в Дрездені.

За суботу в саксонській Швейцарії випало близько 100 літрів опадів на квадратний метр, особливо постраждали міста Нойштадт, зебніц, Бад-Шандау, Райнхардтсдорф-Шена і Горіш. Ситуаційний центр МВС у Дрездені заявив, що ситуація "складна, але контрольована". Людей просять не спускатися в підвали, метро і підземні парковки та бути обережніше на дорогах.