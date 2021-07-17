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Зеленский выразил соболезнования семьям жертв наводнений в Западной Европе

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Киев, Суббота 17 июля 2021 18:25
Зеленский выразил соболезнования семьям жертв наводнений в Западной Европе Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших в результате наводнений в Западной Европе. Он отметил, что Украина в это сложное время остается рядом со своими европейскими друзьями и партнерами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"Сочувствую родным жертв ужасных наводнений в странах Западной Европы, которые унесли жизни более 150 человек. Надеюсь, что последствия этой катастрофы будут ликвидированы как можно быстрее, а все пострадавшие получат необходимую помощь",- отметил Зеленский.

В частности, глава государства выразил надежду, что последствия катастрофы будут оперативно ликвидированы.

Напомним, из-за наводнения Германия объявила режим военной катастрофы. Это означает, что военные могут направлять военную технику для борьбы с последствиями наводнений.

Добавим, что от наводнений также пострадал и Бельгия, там 20 июля объявили днем ​​национального траура из-за большого количества жертв.

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