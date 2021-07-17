Зеленский выразил соболезнования семьям жертв наводнений в Западной Европе

Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших в результате наводнений в Западной Европе. Он отметил, что Украина в это сложное время остается рядом со своими европейскими друзьями и партнерами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"Сочувствую родным жертв ужасных наводнений в странах Западной Европы, которые унесли жизни более 150 человек. Надеюсь, что последствия этой катастрофы будут ликвидированы как можно быстрее, а все пострадавшие получат необходимую помощь",- отметил Зеленский.

В частности, глава государства выразил надежду, что последствия катастрофы будут оперативно ликвидированы.