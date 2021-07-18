В Баварии из-за наводнения и оползней объявлен режим ЧС. Местные спасатели в связи с ударом стихии очень перегружены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание APA .

По данным метеорологов, в ночь на 18 июля продолжится подъём уровня воды в реках Берхтесгаденер Ахе, Траун и Тиролер Ахен. В настоящее время только в Берхтесгаденер Ахе вода поднялась на 1,5 метра выше, чем ранее прогнозировали специалисты.

Сильные ливни наблюдаются и в федеральной германской земле Саксония. В районе Саксонская Швейцария за сутки выпало 100 литров осадков на квадратный метр. Ожидаются сильные наводнения.