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В Баварии из-за наводнения и оползней объявлен режим ЧС

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Бавария, Воскресенье 18 июля 2021 03:21
В Баварии из-за наводнения и оползней объявлен режим ЧС Фото: в Баварии из-за наводнения и оползней объявили режим ЧС (twitter.com/ConsentCritical)
Автор: РБК-Украина

В Баварии из-за наводнения и оползней объявлен режим ЧС. Местные спасатели в связи с ударом стихии очень перегружены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание APA.

По данным метеорологов, в ночь на 18 июля продолжится подъём уровня воды в реках Берхтесгаденер Ахе, Траун и Тиролер Ахен. В настоящее время только в Берхтесгаденер Ахе вода поднялась на 1,5 метра выше, чем ранее прогнозировали специалисты.

Сильные ливни наблюдаются и в федеральной германской земле Саксония. В районе Саксонская Швейцария за сутки выпало 100 литров осадков на квадратный метр. Ожидаются сильные наводнения.

Напомним, что в результате наводнения в Германии число жертв продолжает расти.

Ранее в Германии заявили, что из-за наводнения более тысячи человек пропали без вести.

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