Наводнения в Японии привели к новым жертвам
Проливные дожди обрушились на большую часть Японии, затопив дороги и здания. В результате три человека погибли после оползня в префектуре Нагано.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Japan times.
На больших территориях Японии, особенно на острове Кюсю, выпало рекордное количество осадков. В результате чего реки вышли из берегов и спровоцировали оползни.
Пожарный, патрулирующий район Окая в префектуре Нагано вызвал скорую помощь около 5:30 утра. Он увидел дом, заполненный землей и песком и людей, застрявших на втором этаже.
По данным местной пожарной службы, в доме во время оползня застряли восемь человек. Пятеро из них были доставлены в больницу.
Жертвами оползня стали 41-летняя женщина, ее 12-летний сын и 7-летняя девочка. Подросток и мужчина в возрасте 40 лет, которые также находились в доме, получили травмы. Еще троим людям удалось избежать повреждений.
Городские власти заявили, что оползень произошел до того, как был издан приказ об эвакуации людей. Его объявили в 6 часов утра уже после того, как произошла трагедия.
Напомним, что в Японии проливные дожди привели к наводнениям. За три дня выпало рекордное количество осадков.