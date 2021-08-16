Наводнения в Японии привели к новым жертвам

Проливные дожди обрушились на большую часть Японии , затопив дороги и здания. В результате три человека погибли после оползня в префектуре Нагано.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Japan times .

На больших территориях Японии, особенно на острове Кюсю, выпало рекордное количество осадков. В результате чего реки вышли из берегов и спровоцировали оползни.

Пожарный, патрулирующий район Окая в префектуре Нагано вызвал скорую помощь около 5:30 утра. Он увидел дом, заполненный землей и песком и людей, застрявших на втором этаже.

По данным местной пожарной службы, в доме во время оползня застряли восемь человек. Пятеро из них были доставлены в больницу.

Жертвами оползня стали 41-летняя женщина, ее 12-летний сын и 7-летняя девоч ка. Подросток и мужчина в возрасте 40 лет, которые также находились в доме, получили травмы. Еще троим людям удалось избежать повреждений.