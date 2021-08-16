Повені в Японії призвели до нових жертв

Проливні дощі обрушилися на більшу частину Японії , затопивши дороги та будівлі. В результаті три людини загинули після зсуву в префектурі Нагано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Japan times .

На великих територіях Японії, особливо на острові Кюсю, випала рекордна кількість опадів. В результаті чого річки вийшли з берегів і спровокували зсуви.

Пожежний, що патрулює район Окая в префектурі Нагано викликав швидку допомогу близько 5:30 ранку. Він побачив будинок, заповнений землею та піском і людей, що застрягли на другому поверсі.

За даними місцевої пожежної служби, в будинку під час зсуву застрягли вісім осіб. П'ятеро з них були доставлені в лікарню.

Жертвами зсуву стали 41-річна жінка, її 12-річний син і 7-річна дівчинка. Підліток і чоловік у віці 40 років, які також перебували в будинку, отримали травми. Ще трьом людям вдалося уникнути пошкоджень.