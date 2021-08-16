Повені в Японії призвели до нових жертв
Проливні дощі обрушилися на більшу частину Японії, затопивши дороги та будівлі. В результаті три людини загинули після зсуву в префектурі Нагано.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Japan times.
На великих територіях Японії, особливо на острові Кюсю, випала рекордна кількість опадів. В результаті чого річки вийшли з берегів і спровокували зсуви.
Пожежний, що патрулює район Окая в префектурі Нагано викликав швидку допомогу близько 5:30 ранку. Він побачив будинок, заповнений землею та піском і людей, що застрягли на другому поверсі.
За даними місцевої пожежної служби, в будинку під час зсуву застрягли вісім осіб. П'ятеро з них були доставлені в лікарню.
Жертвами зсуву стали 41-річна жінка, її 12-річний син і 7-річна дівчинка. Підліток і чоловік у віці 40 років, які також перебували в будинку, отримали травми. Ще трьом людям вдалося уникнути пошкоджень.
Міська влада заявила, що зсув стався до того, як був виданий наказ про евакуацію людей. Його оголосили о 6 годині ранку вже після того, як сталася трагедія.
Нагадаємо, що в Японії проливні дощі призвели до повеней. За три дні випала рекордна кількість опадів.